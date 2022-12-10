ЦБ назвал факторы роста инвестактивности в России вопреки санкциям

Центробанк заявил, что экономика России проходит период «структурной трансформации». Основными драйверами инвестиций в таких условиях регулятор назвал необходимость изменения хозяйственных связей и технологических процессов, а также курс на импортозамещение. Об этом говорится в декабрьском докладе ЦБ «Региональная экономика» (.pdf).

Доклад охватывает период с января по сентябрь. Регулятор пишет, что экономическую активность сдерживали «внешние ограничения», но «бизнес постепенно адаптировался к работе в новых условиях». В числе факторов роста инвестиций в основной капитал ЦБ назвал:

импортозамещение;

продолжение реализации запущенных ранее проектов;

федеральные и региональные меры господдержки.

Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность, ЦБ назвал:

экономическая неопределенность и торговые ограничения;

снижение капитальных вложений иностранных компаний.

По итогам девяти месяцев инвестиции в основной капитал выросли на 5,9% в годовом выражении, уточняет регулятор. Опрос ЦБ показал, что в 2023 размер капитальных затрат планируют нарастить 26% компаний. При этом в сентябре глава Минэкономики Максим Решетников сообщал, что в 2022 году инвестиции в основной капитал в России снизятся в пределах 2%, в 2023 году начнется восстановление, но инвестиционная активность все равно окажется «в слабо отрицательной зоне».

Росстат в конце ноября сообщал, что темпы роста инвестиционной активности предприятий в РФ в третьем квартале достигли минимальных значений за два года. Темп роста капвложений составил 3,1% после 4,1% во втором квартале и 12,8% в первом. В 2021 году показатель за три квартала составлял 7,9%. При этом статистика зафиксировала рост доли инвестиций в строительство зданий и сооружений (47% против 43% в 2021 году) на фоне сокращения вложений в оборудование и транспорт (33% против 38%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Вложить бы не свое и с господдержкой».

Лаура Кеффер