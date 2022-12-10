В Свердловской области повысят стоимость техосмотра автомобилей

В Свердловской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра автомобиля на 2023 год. Согласно постановлению регионального правительства, техосмотр для основных категорий транспорта подорожает почти в два раза.

Владельцы легковых автомобилей (не более восьми мест для сидения пассажиров) в следующем году будут платить до 913 руб., тогда как сейчас предельная стоимость этой категории составляет 498 руб. Техосмотр автомобилей, предназначенных для перевозки грузов с максимальной массой не более 3,5 тонн, будет стоить до 999 руб, вместо 498 руб, мототранспорта - до 321 руб., вместо 166 руб. Точные размеры оплаты за предоставление услуг техосмотра будут устанавливать сами пункты технического осмотра.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о добровольном прохождении ТО для владельцев мотоциклов и легковых автомобилей, не используемых в коммерческих целях. Техосмотр для владельцев автобусов, грузовиков и такси остался обязательным.

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Катерина Якушева