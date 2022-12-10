Гонкогского бизнесмена Джимми Лая приговорили к 5,5 года тюрьмы за мошенничество

Гонконгский бизнесмен Джимми Лай признан виновным в мошенничестве, его приговорили к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы, соообщило AFP. По версии следствия, он преднамеренно скрыл консалтинговую фирму в офисе медиакомпании Next Digital. Ранее его приговорили к 20 месяцам тюрьмы за участие в организации протестов в Гонконге в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джимми Лай

Фото: Tyrone Siu/File Photo, Reuters Джимми Лай

Фото: Tyrone Siu/File Photo, Reuters

Окружной суд Гонконга также обязал Джимми Лая выплатить штраф в размере 2 млн гонконгских долларов ($256 тыс.) в течение трех месяцев. Кроме этого, ему запретили занимать руководящие должности в течение восьми лет.

Следствие считает, что консалтинговая фирма Dico Consultants работала в здании офиса Next Digital, из-за чего был нарушен договор аренды. По мнению суда, нераскрытие операций Dico Consultants — преднамеренное сокрытие и мошенничество, которое выходит за рамки обычного нарушения договора аренды.

Защита Джимми Лая настаивает, что нарушение было непреднамеренным, фирма Dico Consultants была размещена в здании Next Digital для удобства.

Джимми Лаю 75 лет. Его задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с другими странами, нарушении закона о нацбезопасности и мошенничестве, он находится под арестом третий год. В начале декабря 2022 года в Верховном суде должен был начаться суд по обвинению в сговоре с иностранными державами. Процесс был отложен, так как его адвокату отказались продлить рабочую визу в страну.

В 2019 году в Гонконге прошли массовые протесты против закона об экстрадиции. Протесты продолжались несколько месяцев. Джимми Лай поддержал протестное движение в регионе, ранее он критиковал коммунистическую партию Китая, а также финансировал демократические инициативы.

О протестном движении в Гонконге — в материале «Ъ» «Гонконгский протест победил на выборах».

Олеся Павленко