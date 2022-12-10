Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара в старинной усадьбе Лопухиных в Москве. Во время тушения пострадал один человек. СМИ писали, что это пожарный, на которого упали перекрытия.

По данным МЧС, произошло возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком. Его площадь составила около 50 кв. м, площадь обрушения — 40 кв. м. В 9:12 пожар был локализован, в 10:16 возгорание потушили.

Особняк усадьбы Лопухиных сейчас закрыт на реконструкцию. В экстренных службах говорили, что в числе версий пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Лаура Кеффер