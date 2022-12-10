Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара в старинной усадьбе Лопухиных в Москве. Во время тушения пострадал один человек. СМИ писали, что это пожарный, на которого упали перекрытия.

По данным МЧС, произошло возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком. Его площадь составила около 50 кв. м, площадь обрушения — 40 кв. м. В 9:12 пожар был локализован, в 10:16 возгорание потушили.

Особняк усадьбы Лопухиных сейчас закрыт на реконструкцию. В экстренных службах говорили, что в числе версий пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...