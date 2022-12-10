Ужин с Евгением Куйвашевым обошелся участникам Екатеринбургской Ассамблеи в 20 млн рублей

В Екатеринбурге прошел 12-ый благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи — проект Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Одним из самых дорогих лотов стало участие в ужине с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Его за 20 млн руб. купили президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, гендиректор ОАО «Центральный универмаг (Пассаж)» Константин Погребинский и учредитель ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Также господин Симановский за 20,5 млн рублей купил интерьерную скульптуру Георгия Победоносца из бронзы и серебра и за 8 млн руб. получил антикварное двухтомное собрание сочинений Жан-Батиста Мольера издания 1913 года. Господин Пумпянский за 10 млн руб. купил бронзовую скульптуру уроженца Свердловска, знаменитого советского и американского скульптора Эрнста Неизвестного «Проходящий сквозь стену» из коллекции первого президента России Бориса Ельцина с личной подписью автора. Генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев за 10 млн рублей купил приглашение в ложу Большого театра на балет «Щелкунчик» с эксклюзивной экскурсией по театру.

Всего на благотворительном вечере удалось собрать 108,5 млн руб. Эти средства пойдут, в том числе, на реализацию проекта «Шагаю сам», которому необходимо 4,1 млн рублей на модернизацию школы-интерната № 17 в Екатеринбурге, проекта «Хочу Ходить» — 35 млн рублей на протезирование 20 детей и медико-физическую реабилитацию, проекта «Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь» — 24,8 млн рублей на ремонт и дооснащение медицинским оборудованием Арамильской городской больницы.

Традиция проведения Екатеринбургской Ассамблеи была заложена в 2011 году по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. В прошлом году по итогам аукциона на благотворительность направили 94,9 млн руб.

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Катерина Якушева