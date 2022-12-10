Премьер Латвии: Прибалтика больше всех пострадала от санкций, но поддерживает их введение

Страны Прибалтики больше других европейских государств пострадали от введения санкций против России, считает премьер Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, несмотря на это, они не отказались от требований по введению ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Из всех государств Европы именно страны Балтии сильнее и быстрее всего экономически пострадали от этих санкций, но это не снизило нашего намерения помочь Украине и требовать санкций в отношении РФ и Белоруссии»,— сказал господин Кариньш журналистам (цитата по LSM.lv). По его мнению, Прибалтика своим примером доказывает, что «не нужно бояться» и «что важнее поддержать Украину», а не думать о кратковременных благах.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. С тех пор страны Запада ввели несколько пакетов санкций против Москвы. Накануне, 9 декабря, черные списки расширили США, Канада и Великобритания. Страны ЕС подготовились к принятию уже девятого по счету пакета санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все санкционнее и санкционнее».

Леонид Уварчев