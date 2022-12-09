Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

1/4 финала

Хорватия—Бразилия 1:1 (серия пенальти 4:2)

Петкович, 117 — Неймар, 105+1

Послематчевые пенальти

Петкович, 1:0 — Родриго, 1:0 (вратарь)

Майер, 2:0 — Каземиру, 2:1

Модрич, 3:1 — Аберу, 3:2

Оршич, 4:2 — Маркиньос, 4:2 (вратарь)

Хорватия: Доминик Ливакович — Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса (Антер Будимир, 110) — Матео Ковачич (Ловро Майер, 106), Лука Модрич, Марцело Брозович (Мислав Оршич, 114), Марио Пашалич (Никола Влашич, 72) — Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 72), Иван Перишич.

Бразилия: Алиссон — Эдер Милитан (Алекс Сандру, 106), Тьягу Силва, Маркиньос, Данилу — Каземиру, Лукас Пакета (Фред, 106), Рафинья (Антони, 56) — Неймар, Винисиус (Родригу, 64), Ришарлисон (Педру, 84).

Предупреждения: Брозович, 31; Петкович, 117 — Данилу, 25; Каземиру, 68; Маркиньос, 77.

Судья: Майкл Оливер (Англия).

9 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 43 893 зрителя.

Статистика матча

Хорватия Бразилия

Удары по воротам 9 20

Удары в створ 1 11

Угловые 3 7

Офсайды 3 3

Фолы 22 24

Предупреждения 2 3

Процент владения мячом 50 50

  • Газета «Коммерсантъ» №230 от 10.12.2022, стр. 4

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...