1/4 финала

Хорватия—Бразилия 1:1 (серия пенальти 4:2)
Петкович, 117 — Неймар, 105+1
Послематчевые пенальти
Петкович, 1:0 — Родриго, 1:0 (вратарь)
Майер, 2:0 — Каземиру, 2:1
Модрич, 3:1 — Аберу, 3:2
Оршич, 4:2 — Маркиньос, 4:2 (вратарь)
Хорватия: Доминик Ливакович — Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса (Антер Будимир, 110) — Матео Ковачич (Ловро Майер, 106), Лука Модрич, Марцело Брозович (Мислав Оршич, 114), Марио Пашалич (Никола Влашич, 72) — Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 72), Иван Перишич.
Бразилия: Алиссон — Эдер Милитан (Алекс Сандру, 106), Тьягу Силва, Маркиньос, Данилу — Каземиру, Лукас Пакета (Фред, 106), Рафинья (Антони, 56) — Неймар, Винисиус (Родригу, 64), Ришарлисон (Педру, 84).
Предупреждения: Брозович, 31; Петкович, 117 — Данилу, 25; Каземиру, 68; Маркиньос, 77.
Судья: Майкл Оливер (Англия).
9 декабря. Эр-Райян, стадион Education City. 43 893 зрителя.
Статистика матча
Хорватия Бразилия
Удары по воротам 9 20
Удары в створ 1 11
Угловые 3 7
Офсайды 3 3
Фолы 22 24
Предупреждения 2 3
Процент владения мячом 50 50