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Липецкий губернатор провел встречу с родными местных бойцов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с родителями военнослужащих из региона, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Глава региона заверил родственников бойцов, что «у ребят настроение боевое, быт наладили», а не хватает только «технических средств», которые власти планируют передать с очередным гуманитарным грузом в концу декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в правительстве региона, на этой неделе губернатор посещал формирование в зоне СВО, и военнослужащие обратились к нему с просьбой - «связаться с родителями и передать, что с ними все в порядке». Господин Артамонов рассказал в ходе мероприятия, что «ребята спокойные, с юмором, свою работу боевую уже знают»: «Я зашел на склад продовольственный, посмотрел - по питанию проблем нет. Не хватает технических средств». Он отметил, что уже готовится очередная партия гуманитарной помощи, в которую войдут и необходимые устройства «для разведчиков», и «другие вещи, которые они просят».

«Родители, жены, дети мобилизованных - все они под нашей опекой. Заботы много не бывает. Вот и сегодня обсудили юридические и медицинские вопросы, в которых семьям требуется наша помощь,- уточнил в своем телеграм-канале Игорь Артаминов. - Мамы гордятся своими сыновьями».

Владимир Зоркий

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