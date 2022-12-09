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Коммерсантъ FM
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Осужденную в России американку Сару Криванек депортировали

Гражданка США Сара Криванек, осужденная в России за нападение на своего сожителя, была депортирована из РФ. Об этом сообщило американское посольство и подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По данным «РИА Новости», ее могли передать американской стороне вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую вчера, 8 декабря, обменяли на Виктора Бута. «Физически не знаю как, но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт»,— сказал господин Рябков журналистам в ответ на просьбу подтвердить эту информацию и уточнить, отправили ли ее в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер (цитата по «Интерфаксу»).

11 ноября стало известно, что госпожа Криванек помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на 30 суток с момента вынесения решения до 9 декабря 2022 года включительно.

Сара Криванек жила со своим сожителем в подмосковном Одинцово и работала репетитором по английскому. В ноябре 2021 года ее задержали и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, во время ссоры она нанесла ножевые ранения своему партнеру.

Женщину отпустили под подписку о невыезде, но 15 декабря американка попыталась покинуть Россию. Ее задержали в аэропорту Шереметьево и отправили в СИЗО. В феврале 2022 года ее осудили и отправили в колонию-поселение на 1 год и 3 месяца. 10 ноября суд в Рязани постановил ее депортировать.

Дарья Эрозбек, Эрдни Кагалтынов

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