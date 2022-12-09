Кристен Стюарт возглавит жюри 73-го Берлинале

Американская актриса Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале). В пресс-службе фестиваля считают, что актриса станет «идеальным мостом между США и Европой».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кристен Стюарт

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы очень рады, что Кристен Стюарт выполнит эту выдающуюся задачу. Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего времени. От Беллы Свон до принцессы Уэльской — она воплотила в жизнь вечных персонажей. Молодая, яркая и с огромным объемом работы за плечами, Кристен Стюарт станет идеальным мостом между США и Европой»,— приводятся в сообщении пресс службы, опубликованном на сайте фестиваля, слова руководителей проекта Мариетте Риссенбек и Карло Шатриана.

Берлинале — ежегодный международный кинофестиваль, который проводится в Берлине с 1951 года. Основной приз фестиваля — «Золотой медведь». 73-я по счету Берлинале состоится с 16 по 26 февраля. Российские ведомства, делегации, лица, которые поддерживают Кремль, отстранены от участия в фестивале.

Лусине Баласян