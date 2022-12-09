Билеты на новогодние спектакли в Москве полностью раскуплены

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что билеты в театры столицы на новогодние спектакли раскуплены полностью. Об этом он сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Кибовский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас везде аншлаги, нет у нас билетов. У нас все новогодние мероприятия раскуплены. Потому что, если вот даже зайти на афишу любого нашего московского уважаемого театра, их просто нет. На все спектакли»,— сказал господин Кибовский. По его словам, новогодняя неделя выходных «во все времена» была очень востребована.

Он заявил, что одним из главных событий новогодней программы для детей станет «Елка мэра Москвы». «Мы приглашаем лучших по успеваемости в школе, наших замечательных юных спортсменов, нашу будущую надежду в области культуры, искусства, лауреатов разных премий, то есть тех, кто будет завтра создавать гордость нашего города. Само собой разумеется, мы приглашаем и ребят из семей участников специальной военной операции, и в том числе, естественно, мобилизованных»,— сказал господин Кибовский.

В ноябре власти Москвы провели онлайн-голосование о формате новогодних мероприятий в столице. Свыше 80% участников онлайн-голосования в Москве высказались за проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. Примерно из 300 тыс. респондентов более половины выбрали вариант праздника без массовых гуляний. При этом мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в своем блоге, что от фейерверков и больших уличных концертов в этом году власти откажутся.

Подробнее о формате новогодних праздников в Москве — в публикации «Ъ» «Праздник по заявкам».

Эрдни Кагалтынов