Около 200 наименований лекарственных средств, пропавших из аптек Санкт-Петербурга с февраля 2022 года, планируется заменить аналогами от других производителей. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

«На конец февраля был дефицит или дефектура около 70 препаратов. Сейчас их около 200, но это именно торговые наименования. (...) отсутствующие торговые наименования можно заменить другими производителями»,— заявил господин Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам чиновника, в следующем году на бесплатную медицинскую помощь в Петербурге в 2023 году будет выделено 214 млрд рублей, ни эти средства будут закупаться в том числе лекарства для льготных категорий граждан, это 897 препаратов из 907 из списка жизненно важных лекарств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минздрав зарегистрировал биоаналог онкопрепарата петербургской компании «Биокад».

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