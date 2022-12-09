«Росатом» проводит due diligence двух свердловских заводов по обработке драгметаллов

Компания «Атомредметзолото» (АРЗМ, структура «Росатома») проводит оценку стоимости акций (due diligence) Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) и Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ). Как сообщает «Ъ», госкорпорации предприятия могут пригодиться в планах выстраивания цепочки от добычи до переработки редкоземельных металлов. В АЗТМ и в пресс-службах предприятий получить комментарий не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ЕЗОЦМ — старейшее в России предприятие, обрабатывающее драгметаллы, в том числе золото, серебро и металлы платиновой группы. Чистая прибыль завода по РСБУ в 2021 году сократилась на 30,4%, до 637,7 млн руб., а выручка выросла в два раза — до 11 млрд руб.

КУЗОЦМ входит в тройку крупнейших производителей цветного металлопроката. В частности, в 2021 году на него пришлось 40,3% выпуска медного, латунного, бронзового, медно-никелевого, никелевого и цинкового проката в РФ. Чистая прибыль по РСБУ за прошлый год выросла в 3,6 раза, до 630,5 млн руб., выручка — в 1,4 раза (до 9,6 млрд руб.).

До 2019 года оба предприятия входили в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, после чего, по данным «Интерфакса», он продал контрольный пакет акций ЕЗОЦМ компании «Урал-Драгмет», а КУЗОЦМ — трем компаниям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Росатом" цветметит в уральские заводы».

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