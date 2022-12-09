Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие авто и по какой стоимости есть на вторичном рынке.

В конце девяностых наш редакционный фотограф, возвращаясь после съемки очередного нового автомобиля, обычно спрашивал у коллег, сколько он стоит, и, услышав ответ, сокрушенно качал головой, повторяя всегда приблизительно одну и ту же фразу: «Да за такие деньги десятилетнюю BMW можно взять».

Сегодня на рынке приблизительно та же картина. Запасы автомобилей привычных нам марок постепенно иссякают, и, если посмотреть на то, что продают сейчас в салонах, то нетрудно представить типичный автомобиль 2022 года выпуска, выставленный в российском дилерском центре. Это будет китайский кроссовер с двигателем мощностью 150 л.с., передним приводом и ценой в районе 2,5 млн руб.

Понятно, что за эти деньги еще можно купить европейскую или японскую машину более высокого класса и престижного бренда с относительно небольшим пробегом, которая исправно прослужит еще лет 10, благо завоз как оригинальных, так и не очень запчастей уже налажен. Эту тенденцию, кстати, подтверждают и цифры. Если рынок новых автомобилей у нас в стране за 10 месяцев текущего года упал на 60%, то «вторичка» — всего на 20%.

Между тем и этот рынок довольно нестабилен в плане цен. Например, на том же «Авито» за 15-18 млн руб. можно купить трех- и пятилетние Lamborghini Huracan или McLaren 600LT, которые, вероятно, оправданно столько стоят, и «членовозы» ЗИЛ-114 1977 года выпуска или ЗИМ 1955-го. Надо, видимо, быть истинным патриотом отечественного автопрома, чтобы решиться на такую покупку.

Разнится цена и в зависимости от региона. Например, по данным портала Auto.ru, Mercedes-Benz E-Класса в Москве и Санкт-Петербурге почти на четверть дешевле, чем в Татарстане и на Ставрополье. Казалось бы, в столицах цена ниже, потому что предложение больше. А вот и нет: за BMW третьей серии, оказывается, выгоднее ехать из Москвы в Ростовскую область, потому что там этот седан стоит на 10% дешевле.