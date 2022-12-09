«Эстонки расскажут об альтернативной среде существования»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте, с которым будет участвовать в форуме Эстония, и художнице Эдит Карлсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Krt Tarkmeel / ECADC EKKAK Фото: Krt Tarkmeel / ECADC EKKAK

Буквально только что закрылась Венецианская биеннале-2022, и сразу пришло сообщение о подготовке к предстоящему форуму современного искусства 2024-го, который станет 60-м по счету. На неделе первой страной, объявившей о содержании своего национального павильона на будущей биеннале, стала — барабанная дробь — Эстония.

Заранее улыбаться не стоит, ведь никто даже предположить не мог, что в 2019-м главного «Золотого льва» за лучший павильон получит соседняя Литва. Меж тем квазиопера в исполнении любителей на засыпанном песочком полу бывшего ангара, созданная коллективом литовских фемин, так сказать, «зашла» биеннальному жюри. Литовки поднимали проблемы загрязнения природы.

Эстонки через полтора года будут рассказывать об «альтернативной среде существования», «отношениях между людьми и окружающей средой», где «животные выступают в качестве аллегорических фигур». Это художница Эдит Карлсон 1983 года рождения, выбранная из 16 авторов, приславших работы на конкурс, международным жюри из шести человек, четверо из которых дамы. Организовывают его и само участие страны в биеннале Эстонский центр современного искусства и его директор Мария Арусоо.

Несколько слов об Эдит Карлсон. Она скульптор, главными героями творчества которой обычно являются люди с животными. Созданные ею аллегорические фигуры указывают на страхи, которые присутствуют в работе и социальной жизни. Свои идеи она обычно выражает с помощью тотальных инсталляций. Последняя персональная выставка «Возвращение невинности», по мотивам которой и создадут национальный павильон, прошла в эстонском Музее современного искусства в 2021 году.

Художница пишет: «Я бы не хотела застраивать пространство предметами современного искусства. Мир — это провал (в оригинале автор выражается жестче: fuckup), и мы, люди, сделали это.… Я думаю, что моя работа как художника состоит в том, чтобы создавать пространства, в которых пробуждаются фантазии зрителя, потому что самые сильные драмы происходят в наших головах». Замечу, кстати, что у основного проекта биеннале пока нет ни куратора, ни слогана.