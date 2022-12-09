Продукт «Росгосстраха» для питомцев «Зверье мое» признан инновацией года

«Зверье мое» – программа страхования домашних животных от «Росгосстраха» удостоена премии «Время инноваций – 2022» в номинации «Инновация года» в страховании. Церемония награждения состоялась 8 декабря 2021 года в Москве в рамках одноименного форума.

Продукт «Зверье мое» призван помочь владельцам собак, кошек, хорьков и мини-пигов получить оперативную ветеринарную помощь через онлайн-консультации и компенсировать расходы в случае лечения питомца в ветклинике. Стоимость программы «Зверье мое» составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от варианта наполнения.

«Примерно 60% российских семей имеют хотя бы одного домашнего питомца, который нуждается в правильном уходе, лечении, комфорте. Рынок товаров и услуг для животных у нас обширен, и разобраться в нем бывает сложно, особенно когда нужна незамедлительная консультация и помощь. Наш полис, позволяющий за сравнительно небольшую стоимость получить уверенность, что в случае недомогания питомца хозяин сможет быстро связаться с ветеринаром, а затем еще и вернуть деньги за лечение, – заслуженно стал одним из самых клиентоориентированных предложений на страховом рынке. Примечательно, что первым клиентом по программе стал наиболее известный кот из русской классики. «Росгосстрах» застраховал кота Бегемота из дома-музея Булгакова в Москве, вручив его хозяйке полис с номером 001», – рассказывает Юлия Шабанова, руководитель блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии «Время инноваций» – флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории РФ действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru.