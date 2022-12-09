За сутки с улиц Петербурга вывезли 830 самосвалов снега

После прошедшего 8 декабря в Санкт-Петербурге сильного снегопада, который принес в город циклон «Зора», с улиц на утилизацию вывезли 830 «Камазов» снега, это почти 16,6 тыс. кубометров снежной массы, сообщили в горадминистрации.

«Самосвалы дорожников непрерывно курсируют от городских улиц к снегоплавильным пунктам. Ночью, пока магистрали относительно пусты, можно было быстрее вывозить то, что насыпалось за день и оперативно сдвинуто с проезжей части и тротуаров. За сутки машины предприятий Комитета по благоустройству отправили на утилизацию 16,6 тыс. "кубов".»,— говорится в сообщении.

Всего за сутки, по данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в городе увеличилась до 3 см. Снегопад продолжит идти весь день в пятницу, 9 декабря, но, по прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, конец недели в городе будет солнечный и без осадков.

Сейчас на петербургских улицах заняты в уборке 920 единиц техники и 994 дворника.

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