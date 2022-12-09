Петербург ждут солнечные и холодные выходные без осадков

На выходных 10-11 декабря в Санкт-Петербурге будет холодная и солнечная погода и резкое похолодание, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

«В выходные дни отдыхаем от снега, от ветра, даже солнышко может показаться, но вот температура воздуха будет продолжать понижаться. Основной фон температуры воздуха на выходные дни от -4 до -9 градусов, по области при прояснениях температура понизится и до -10…-15 градусов»,— написал он.

Сейчас погоду в городе и области определяет циклон «Зора». Солнечная погода придет в регионы с его уходом, однако после этого к СЗФО подойдет новый атлантический циклон.

«Но это затишье перед бурей, так как южный циклон, который обещал во всех последних интервью, все же подходит к Санкт-Петербургу на следующей неделе»,— добавил господин Колесов, спрогнозировав снегопады и сильный ветер в начале новой недели.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте