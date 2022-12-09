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Коммерсантъ FM
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Лукашенко рассказал, почему пришел на встречу лидеров ЕАЭС пешком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал президенту Киргизии Садыру Жапарову, что из-за «слабых "Мерседесов"» ему пришлось идти пешком на встречу с лидерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча проходит в государственной резиденции, расположенной в селе Чон-Арык (Бишкек).

Александр Лукашенко, зайдя в резиденцию, подошел к Садыру Жапарову и спросил: «Я опоздал? Нет?» После коллеги пожали руки. «"Мерседесы" слабые, не заводятся. Пешком шел!» — объяснил белорусский президент.

Лидеры стран ЕАЭС проводят встречу в рамках Высшего совета ЕАЭС. В заседании принимают участие президент России Владимир Путин, Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров.

Лусине Баласян

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