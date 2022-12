Elden Ring стала игрой года на The Game Awards 2022

В ночь на 9 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения в области интерактивных развлечений The Game Awards, на которой лучшей игрой 2022 года была признана Elden Ring. Помимо этого видеоигра также выиграла в номинациях «Лучшая игровая режиссура», «Лучшая ролевая игра» и «Лучший визуальный дизайн».

Шесть наград взяла God of War Ragnarok: она выиграла в категориях «Лучшее повествование», «Лучшая приключенческая игра», «Лучший саундтрек», «Лучший дизайн звука», «Инновации в доступности», также приз за главную роль получил Кристофер Джадж, исполнивший роль Кратоса в игре. «Лучшей дебютной инди-игрой» признали Stray. Самым ожидаемым проектом назвали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Лучшей киноадаптацией стал анимационный сериал «Аркейн» от Netflix. Игрой года по версии геймеров признали Genshin Impact.

Также на церемонии анонсировали и представили трейлер Death Stranding 2, показали трейлер и назвали дату выхода Star Wars Jedi: Survivor — проект выйдет 17 марта 2023 года. В игре Suicide Squad: Kill the Justice League появится Бэтмен, которого озвучил недавно скончавшийся Кевин Конрой,— игра выйдет 26 мая. Новую игру анонсировал автор Bioshock Кен Левин: проект называется Judas. Street Fighter 6 выйдет 2 июня, Diablo 4 — 6 июня, Final Fantasy 16 — 22 июня.

Евгений Федуненко