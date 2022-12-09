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Коммерсантъ FM
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Уровень газа в ПХГ в ЕС опустился ниже 90% на фоне холодов в регионе

На фоне похолодания страны Евросоюза начали активнее выкачивать газ из подземных хранилищ газа (ПХГ). Запасы в них опустились ниже 90%. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

К концу газовых суток 7 декабря (закончились в 8:00 мск 8 декабря) уровень газа в ПХГ составил 89,93%, сократившись на 0,47 п. п. за последние сутки. Наиболее активно газ отбирался в ПХГ Бельгии (–1,49 п. п.), Франции (–0,87 п. п.) и Словакии (–0,78 п. п.).

Как отмечает «Прайм», объемы газа в ПХГ остаются рекордно высокими за последние пять лет, темпы отбора также соответствуют норме.

Ранее аналитики ICIS сообщили, что потребление газа в ЕС в ноябре было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. Там считают, что это произошло на фоне сокращения потребления газа промышленными предприятиями.

Олеся Павленко

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