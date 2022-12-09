«Известия»: в России могут ввести рассрочку на покупку жилья для отдельных категорий граждан

Минфин, Минстрой, Центробанк и ДОМ.РФ разработают механизм рассрочки на жилье для отдельных категорий граждан к 2024 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Разработкой механизма рассрочки, по данным газеты, займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и ДОМ.РФ. Согласно плану, правительство может ввести спецсчета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку. За счет этого заемщику снизят ставку по ипотечному кредиту, пишут «Известия».

«Известия» направили запросы в Минфин, Минстрой, Центробанк и ДОМ.РФ. Газета пока не получила на них ответа. Для каких категорий граждан могут ввести рассрочку, в плане не уточняется. Как рассказал газете член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, речь может идти о об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности.

Олеся Павленко