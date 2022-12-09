Холдинг «АФГ Националь» выкупил имущество обанкротившегося кубанского производителя риса за 156 млн рублей

Структура холдинга «АФГ Националь» заключила договор купли-продажи имущества кубанского производителя риса «Славрис» за 156,3 млн руб. Документ опубликован на портале Единого Федерального реестра сведений о банкротстве.

В состав лота вошла недвижимость, которая находится в залоге у «Россельхозбанка» (земельные участки, общежитие, производственные цеха, склады, погрузочные площадки и пр.), оборудование и техника.

Победителем торгов стало ООО «Черноерковское». Совладельцами компании числятся «АФГ Националь» (1%) и принадлежащее холдингу ООО «Зерновая компания "Новопетровская"» (99%).

ООО «Славрис» было признано несостоятельным в 2020 году. Компания производила до 30 тонн риса в год и выпускала продукцию под собственными торговыми марками сетей.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Славрис» было зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — производство обработанного риса. Владельцем организации является Анна Богомаз. «Россельхозбанку» организация задолжала 1,9 млрд руб.

Как отмечает «Ъ», покупка имущества компании «Славрис» может стать первой сделкой «АФГ Националь» по приобретению активов после смены владельцев. В ноябре текущего года 99% доли в уставном капитале «АФГ Националь» перешли московскому «Инвесткому», который связывают со структурами миллиардера Искандера Махмудова. Доля находилась в залоге у «Россельхозбанка» как обеспечение по кредитному договору. Стоимость актива оценивали в 205 млн руб.

Анастасия Донскова

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