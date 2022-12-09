Участники акселератора «Носороги НТИ» представят свои продукты российским, региональным компаниям и инвесторам в рамках демодня

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16 декабря на площадке «Точки кипения – Пермь» 17 команд акселератора представят результаты своей трехмесячной работы и итоговые продукты. На протяжении демодня проекты с уникальными и прорывными решениями смогут найти потенциальных заказчиков и инвесторов.

Регистрация доступна по ссылке: https://leader-id.ru/events/340266

В течение трех месяцев, начиная с сентября 2022 года, представители команд получали знания по маркетингу и продажам в фокусе развития научно-технологических компаний и цифровой экономики. Специфика акселератора «Носороги НТИ» заключается в его ориентации на выращивание стартапов до уровня «компаний-носорогов» – технологических компаний с выручкой от 500 млн рублей в год. В то время как другие акселераторы ориентированы, например, на количество подготовленных заявок на гранты или демонстрацию прототипов будущих продуктов.

В рамках демодня свои разработки презентуют команды, среди которых:

– ООО «АРГОФ-ПАРТНЕР», трубы НКТ с покрытием АРГОФ – производство, специализирующееся на нанесении антикоррозийного покрытия АРГОФ (Россия) на внутреннюю поверхность труб НКТ для нефтедобывающих компаний с осложненным фондом скважин;

– ООО «Индекс успеха», MyQS – решение позволяет автоматизировать работу по управлению ремонтами и обслуживанию оборудования. Разработано на платформе 1С;

– ООО «Рев Геймс», игровой центр RevGames – продукт включает разработку АПИ и бэкенд-платформы, позволяющей интегрироваться с личными кабинетами интернет-провайдеров, телеком-операторов, банков, ритейла и других;

– ООО «РУССПОЛИ», защитные покрытия и промышленные клеи для сферы добычи полезных ископаемых;

– ООО «ВР», CryptCloud – программа для шифрования облачной системы хранения. На основе российского алгоритма программа «на лету» шифрует данные, загружаемые в облачное хранилище, и автоматически отправляет их в облако;

– ООО «Альтер Эго», Alter Ego – среда имитационного моделирования задач;

– ООО «Си Вэйв Теч», Cwave Tech – высокотехнологичное решение по детекции повреждений стальных канатов и шкива с помощью машинного зрения и нейронно-экспертных сетей, которое можно применять для гражданских лифтов, буровых установок, шахтных подъемных установок, фуникулеров, канатных дорог и так далее;

– ООО «ТраффикДэйта», TrafficData – разработка программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем на основе технологий видеоаналитики;

– ООО «АЙ-ЭМ-АЙ Медиа», TONNA – эскроу-платформа грузоперевозок;



– и другие.

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По мнению участников, акселератор позволил скорректировать не только продвижение собственной продукции на рынке, но и повлиял на подходы к формированию самого продукта.

Денис Малинин, руководитель проекта «Cwave Tech» – высокотехнологичное решение по детекции повреждений стальных канатов и шкива:

«В первую очередь наша команда приняла решение участвовать в акселераторе, чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть слабые места, послушать мнение экспертов, разобраться с бизнес-моделью и еще со многим рядом вопросов и моментов по нашему проекту. Во-вторых, очень важный вопрос привлечения либо государственного, либо частного финансирования для развития нашего проекта. Потому что определенный путь мы уже проделали, увидели интерес к проекту со всех сторон, и сейчас хотим еще привлечь финансирование на развитие проекта. Во время акселерационной программы я познакомился со многими интересными людьми, экспертами и трекерами. Это все было познавательно и поучительно. Общее впечатление от прошедших трех месяцев обучения очень хорошее, особенно нравится работа с трекером проекта Александром Мальцевым. После общения с ним мы зарядились, и хочется дальше двигаться вперед, узнавать новую информацию, которая поможет мне и нашему проекту двигаться дальше».

Ирина Березина, коммерческий директор ООО «АРГОФ-ПАРТНЕР», трубы НКТ с покрытием АРГОФ – производство, специализирующееся на нанесении антикоррозийного покрытия АРГОФ:

«Мы стали участниками акселератора, потому что нам не хватало знаний, опыта, навыков успешных действий. Нужен был сторонний взгляд на наш бизнес и наши процессы, руководство опытного ментора. Несомненно, от участия в программе акселерации мы получили пользу: понимаешь, где ошибался, что такое гипотезы и как с ними работать. Надо менять мышление. Это лучшее обучение за последний год, грамотно построен процесс обучения и трекинга».

Представители крупных компаний и корпораций также заинтересованы в проведении подобного мероприятия и высоко оценивают его значение для развития своих производств.

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Акселератор «Носороги НТИ» для компаний, реализующих высокотехнологичные проекты, стартовал в Пермском крае в сентябре 2022 года. В результате конкурсного отбора для участия в акселераторе из 70 компаний было отобрано 28, до демодня дошли 17 компаний. За время акселерации команды научились разрабатывать выигрышные продуктовые стратегии, проводить качественные и количественные исследования, увеличивать и систематизировать бизнес-модель продаж, управлять финансовой эффективностью продукта. В этом им помогали ведущие эксперты, которые подготовили образовательную программу, и трекеры, которые курировали команды и помогали реализовывать теоретические знания на практике.

Акселератор «Носороги НТИ» проводится Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края, региональным Агентством инвестиционного развития при поддержке Правительства Пермского края в рамках реализации региональной дорожной карты НТИ.

Региональный проектный офис НТИ работает на площадке Агентства инвестиционного развития Пермского края. Официально к реализации НТИ регион присоединился в феврале 2019 года. За это время специалистами регионального проектного офиса было организовано шесть предакселераторов НТИ, три акселератора «Носороги НТИ», три специализированных акселератора НТИ (УМНИК – Фотоника 2020; УМНИК – Искусственный интеллект; УМНИК – Фотоника 2022). В рамках акселерационных программ прошли обучение более 400 участников, в том числе представители более 180 компаний региона.