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Коммерсантъ FM
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Бриттни Грайнер на выходе из колонии пригласили снова посетить Россию

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута, спросили перед выходом из колонии, приедет ли она еще в Россию. Кадры распространила ФСБ, их опубликовали госагентства.

Ответа госпожи Грайнер на видео не слышно, однако сотрудница колонии после своего вопроса говорит: «Да? Молодец, приезжай» (цитата по «РИА Новости»).

Обмен заключенных прошел в Абу-Даби 8 декабря. Американка была осуждена в России на девять лет по статье о контрабанде наркотиков за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. С 2014 года Бриттни Грайнер играла за российский женский баскетбольный клуб УГМК.

Подробнее об обмене осужденными — в материале «Ъ FM» «Россия и США обменялись осужденными».

Дарья Эрозбек

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