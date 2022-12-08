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Коммерсантъ FM
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Владимиру Кара-Мурзе продлили арест до 12 февраля

Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом) до 12 февраля. Его обвиняют по трем статьям: ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили «РИА Новости» в суде.

Уголовное дело о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы возбудили 6 декабря. Ранее, в июле, в отношении него было возбуждено уголовное дело о деятельности нежелательной организации: политик несколько лет был координатором движения «Открытая Россия», признанного в России нежелательным. В апреле ему предъявили обвинения в распространении фейков о российской армии.

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля. Ни по одной из вменяемых статей вину он не признает.

Подробнее об уголовном преследовании оппозиционера читайте в материале «Ъ» «Александр Бастрыкин взялся за шпионаж».

Дарья Эрозбек

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