Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

|
|Город
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика цен
|дек.21
|ноя.22
|дек.22
|За год
|За месяц
|Москва
|299,5
|304,1
|302,2
|0,90%
|–0,60%
|Санкт-Петербург
|189,7
|201,5
|199,8
|5,30%
|–0,80%
|Казань
|129,6
|143,5
|143,9
|11,00%
|0,30%
|Нижний Новгород
|106,5
|115,9
|116,9
|9,80%
|0,90%
|Краснодар
|111,9
|114,6
|113,5
|1,40%
|–1,00%
|Новосибирск
|97,8
|111,6
|111,8
|14,30%
|0,20%
|Екатеринбург
|96,4
|106,3
|106,9
|10,90%
|0,60%
|Ростов-на-Дону
|88,4
|106,8
|105,6
|19,50%
|–1,10%
|Уфа
|92
|104,2
|104,7
|13,80%
|0,50%
|Самара
|84,9
|99,6
|101,7
|19,80%
|2,10%
|Красноярск
|89
|99,1
|101,2
|13,70%
|2,10%
|Воронеж
|78,6
|86,9
|87
|10,70%
|0,10%
|Омск
|76
|86,1
|87
|14,50%
|1,00%
|Пермь
|77,6
|85,8
|86,6
|11,60%
|0,90%
|Волгоград
|67,2
|80,9
|81,7
|21,60%
|1,00%
|Челябинск
|55,9
|67,3
|68,6
|22,70%
|1,90%
|Московская область
|153,7
|159,5
|158,4
|3,10%
|–0,70%
|Ленинградская область
|125,4
|138
|135,9
|8,40%
|–1,50%