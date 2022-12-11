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Коммерсантъ FM
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Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Город Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика цен
дек.21 ноя.22 дек.22 За год За месяц
Москва 299,5 304,1 302,2 0,90% –0,60%
Санкт-Петербург 189,7 201,5 199,8 5,30% –0,80%
Казань 129,6 143,5 143,9 11,00% 0,30%
Нижний Новгород 106,5 115,9 116,9 9,80% 0,90%
Краснодар 111,9 114,6 113,5 1,40% –1,00%
Новосибирск 97,8 111,6 111,8 14,30% 0,20%
Екатеринбург 96,4 106,3 106,9 10,90% 0,60%
Ростов-на-Дону 88,4 106,8 105,6 19,50% –1,10%
Уфа 92 104,2 104,7 13,80% 0,50%
Самара 84,9 99,6 101,7 19,80% 2,10%
Красноярск 89 99,1 101,2 13,70% 2,10%
Воронеж 78,6 86,9 87 10,70% 0,10%
Омск 76 86,1 87 14,50% 1,00%
Пермь 77,6 85,8 86,6 11,60% 0,90%
Волгоград 67,2 80,9 81,7 21,60% 1,00%
Челябинск 55,9 67,3 68,6 22,70% 1,90%
Московская область 153,7 159,5 158,4 3,10% –0,70%
Ленинградская область 125,4 138 135,9 8,40% –1,50%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

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