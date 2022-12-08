С начала года Кубань посетили 16,7 млн туристов

С начала 2022 года Краснодарский край посетили уже более 16,7 млн туристов. До конца года регион планирует принять не менее 17 млн человек, что соответствует уровню рекордного 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

На церемонии награждения лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп – 2022» губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Сочи стал основным транспортным туристическим хабом. И даже несмотря на закрытое небо, туристы выбирают курорты Краснодарского края и приезжают на поездах или автомобилях.

«Главное конкурентное преимущество наших курортов — это индивидуальный подход к каждому отдыхающему, что вызывает у них желание возвращаться снова и снова. Здесь не бывает мелочей и важен вклад каждого из ста тысяч работников отрасли — администратора, горничной, официанта или экскурсовода»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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