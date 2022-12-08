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Коммерсантъ FM
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Минкульт оставит фильмы с ЛГБТ-пропагандой без прокатного удостоверения

Министерство культуры России решило скорректировать правила выдачи прокатного удостоверения на фильм. Его не получат ленты, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола.

Проект постановления правительства о внесении изменений в правила выдачи прокатного удостоверения опубликован на портале проектов правовых актов.

«Прокатное удостоверение на фильм не выдается в случае, если фильм содержит… материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола»,— сказано в документе.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в интернете, СМИ, рекламе, книгах и кино.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Полина Собакина

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