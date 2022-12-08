Работники туротрасли Севастополя получат около 113 млн рублей

Около 3 тыс. работников туристической отрасли Севастополя направят федеральную поддержку в размере 113 млн руб. Единовременную выплату получат не менее 600 субъектов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба правительства города.

«По нашим данным, заявок может быть больше, чем выделенная нам сумма. Ходатайствовал, чтобы при необходимости были выделены дополнительные деньги. Нужно оперативно выдать помощь туротрасли и по необходимости запросить дополнительный объем средств»,— отметил губернатор Михаил Развожаев.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram, 1,5 млрд руб. субсидий направят на единовременную выплату не менее 1,5 тыс. компаний. Их получат предприятия, занятые в туристической сфере по основному виду деятельности согласно ОКВЭД.

Всего Крыму и Севастополю правительство РФ выделило 1,6 млрд руб. на поддержку туротрасли. Заявки на получение выплат начнут принимать 9 декабря и закончат 19 декабря — в Севастополе и 16 декабря — в Крыму.

Правительство РФ выделило регионам средства в октябре, сразу после теракта на Крымском мосту. 7 декабря на расширенном заседании президиума Правительственной комиссии по развитию туризма РФ стало известно, что регионы получат деньги до конца года.

Татьяна Ручкина

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