Участок Университетской набережной в Петербурге с Румянцевским спуском закроют на ремонт

В Санкт-Петербурге до ноября 2023 года закроют для прохода участок Университетской набережной. В границах ремонта расположены «Спуск у Румянцевского сада» и сфинксы у Академии художеств, сообщили в пресс-службе КРТИ.

Подрядчиком выступает АО «ПО Возрождение», цена контракта составляет 90,8 млн руб. Участок от Кадетской линии до 4 линии Васильевского острова отремонтируют до конца октября 2023 года. Ремонт включает в себя восстановление бронзовых грифонов и светильников. Основание мостовой будет усилено, затем выполнено мощение брусчаткой.

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