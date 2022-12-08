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Коммерсантъ FM
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Техника с криминальным прошлым

Какова вероятность купить украденный ноутбук или телефон у ритейлеров

Россияне начали сталкиваться в маркетплейсах с украденной за рубежом техникой. “Ъ FM” узнал как минимум об одном подобном случае. Житель Сибири недавно приобрел в одной из отечественных сетей дорогой ноутбук MacBook Pro. Но устройство вскоре оказалось заблокировано, а на экране появилось сообщение, что оно принадлежит американской компании. Как такое возможно? И вернут ли покупателю деньги? Тему продолжит Владимир Расулов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Иркутянин Егор Тарановский купил ноутбук от Apple 4 декабря в сети магазинов «Связной». Приобретение обошлось ему в 200 тыс. руб. Мужчина открыл устройство, запустил его, попал на экран активации, где выбирается язык, и успокоился. Два дня новинка работала без проблем.

Благодаря чему растет спрос на игровые компьютеры

Благодаря чему растет спрос на игровые компьютеры

А затем выдала неприятный сюрприз, рассказал Егор Тарановский: «Просыпаюсь на третий день и вижу черный экран с сообщением, что MacBook Pro заблокирован, был украден и сейчас разыскивается правоохранительными органами США. Думаю, а почему бы не позвонить на горячую линию Apple в России?

Мне предложили сбросить все через "Локатор" с утерей данных, и заново установить операционную систему, что я и сделал. Сбросил и вижу сообщение: "Этот компьютер является собственностью компании Apogee LLC. Компания в данный момент может полностью управлять компьютером и иметь доступ ко всем данным"».

По словам Егора Тарановского, позднее компания «Связной» согласилась вернуть ему деньги за заблокированный MacBook Pro. В самом ритейлере “Ъ FM” отказались комментировать эту историю. Впрочем, в соцсетях появлялись сообщения о подобных случаях и в других магазинах. Там продавцы тоже обычно соглашались оформить возврат.

При этом Apple еще в начале марта объявила, что больше не продает электронику в России. Но как тогда на рынок попадают проблемные ноутбуки? Опрошенные “Ъ FM” эксперты считают, что краденая техника идет по каналам параллельного импорта. А у зарубежных официальных поставщиков есть идентификаторы, по которым можно заблокировать то или иное устройство.

И сделать это удаленно реально даже с неактивированными гаджетами, говорит аналитик агентства Алексей Бойко: «Это может быть сделано удаленно, например, на уровне операционной системы или платформы производителя. Таких примеров мы, к счастью, не имеем, потому что это было бы достаточно жесткое действие — "окирпичить" десятки миллионов устройств. Но теоретически это возможно».

Почему увеличивается интерес к страхованию техники

Почему увеличивается интерес к страхованию техники

В конце ноября в Таможенной службе заявляли, что оборот параллельного импорта в России достиг $17 млрд. Кроме Apple, по такой схеме в страну идет потребительская электроника, например, от Samsung и Sony. Однако, в отличие от прямых поставок, потребитель не может предъявить претензии изготовителю.

Если купленный гаджет заблокируют, вопрос придется решать с компанией, которая продала товар, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин: «Потребитель имеет право представить все факты, подтверждающие приобретение некачественного продукта, и потребовать назад свои деньги с продавца. Если магазин сомневается в аргументах, которые представил потребитель, он имеет право забрать товар в сервис. Передачу товара нужно зафиксировать актом, что он передан без царапин, внешних повреждений и отдать этот ноутбук на экспертизу».

В июле, через месяц после того, как российские власти узаконили параллельный импорт, возникла другая проблема с иностранной электроникой. По этому механизму в страну все больше ноутбуков и клавиатур стали приходить без русской раскладки. “Ъ” со ссылкой на дистрибуторов тогда писал, что доля подобных устройств к концу 2022 года достигнет 10%. А сервисы, которые наносят гравировки на клавиатуры отмечали двукратный рост спроса на свои услуги. Сейчас на это в среднем придется потратить до 2 тыс. руб.

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Илья Сизов

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