На Балаковской АЭС определены лучшие подразделения и специалисты в области культуры безопасности

На Балаковской АЭС подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса «Лучшее подразделение по культуре безопасности». Главная цель конкурса – повысить уровень безопасности предприятия и личную мотивацию персонала к совершенствованию персональной ответственности при выполнении производственных задач.



В этом году участие в конкурсе приняли 36 основных подразделений Балаковской АЭС. Экспертная комиссия, которую возглавил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, оценивала конкурсантов по нескольким ключевым показателям: производственная дисциплина, участие в профессиональных конкурсах, результативность самооценки безопасности, анализа малозначимых событий в работе атомной станции, повышение квалификации персонала, а также работа по внедрению передового опыта, положительных практик.

В конкурсе «Лучшее подразделение года по культуре безопасности» среди основных цехов в очередной раз одержал победу реакторный цех № 1. Персонал этого подразделения круглосуточно отвечает за обеспечение нормальной эксплуатации атомной станции. Отдел радиационной безопасности стал лучшим по культуре безопасности среди производственных отделов. Среди вспомогательных цехов и обеспечивающих отделов лучшим признан цех по обращению с радиоактивными отходами.

В конкурсе на звание «Лучший работник по культуре безопасности» приняли участие специалисты всех подразделений Балаковской АЭС, в которых есть уполномоченные по культуре безопасности. Финалистами стали четверо работников атомной станции.

Среди оперативного персонала лучшим признан начальник смены отдела радиационной безопасности Дмитрий Фадеев, а среди рабочих — лаборант химического анализа Анна Ращектаева. Лучший работник по культуре безопасности среди специалистов — ведущий инженер по эксплуатации оборудования турбинного цеха №2 Сергей Краснов. Мастер цеха тепловой автоматики и измерений Вячеслав Келлер стал лучшим среди руководителей.

Высокий уровень культуры безопасности, которая является приоритетом в работе Балаковской АЭС, доказывают и внешние заслуги. К примеру, в 2021 году атомная станция была в 11-ый раз удостоена звания «Лучшая АЭС по культуре безопасности». Комиссия, в состав которой вошли представители концерна «Росэнергоатом» и главные инженеры всех российских АЭС, учитывала множество факторов: надежность и стабильность эксплуатации, охрана окружающей среды, охрана труда и др.

Формирование, поддержание и развитие культуры безопасности — фундаментальная основа обеспечения безопасности АЭС.