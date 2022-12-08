В аэропорту Тбилиси задержан один из главарей «Исламского государства»

Военнослужащие контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в международном аэропорту Тбилиси одного из эмиров (полевого командира высшего ранга) «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в РФ) Цискару Тохосашвили.

Согласно сообщению СГБ, уроженец села Омало Панкисского ущелья Грузии с преимущественно чеченским населением, этнический чеченец-кистинец Цискара Тохосашвили уехал воевать за ИГ в 2015 году.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту вступления в иностранную террористическую организацию и пособничества террористической деятельности. Цискаре Тохосашвили грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.

На Ближнем Востоке Цискара Тохосашвили известен как эмир Иса. Он участвовал в террористической деятельности и ведении боевых действий на территории Сирии и Ирака, следует из сообщения СГБ. «В течение определенного времени руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта»,— отмечается в сообщении.

В 2019 году в Киеве был задержан брат Цискары Тохосашвили — Цезарь Тохосашвили, известный в террористических кругах как Аль Бара Шишани. После он был экстрадирован в Грузию по просьбе Генпрокуратуры страны. Ему назначен длительный тюремный срок по аналогичным обвинениями.

В 2014–2015 годах сотни чеченцев-кистинцев из Панкисского ущелья уехали воевать за «Исламское государство». Против них в Грузии возбуждены уголовные дела, и большинство не решаются вернуться на родину.

Георгий Двали, Тбилиси