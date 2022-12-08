Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Тбилиси задержан один из главарей «Исламского государства»

Военнослужащие контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в международном аэропорту Тбилиси одного из эмиров (полевого командира высшего ранга) «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в РФ) Цискару Тохосашвили.

Согласно сообщению СГБ, уроженец села Омало Панкисского ущелья Грузии с преимущественно чеченским населением, этнический чеченец-кистинец Цискара Тохосашвили уехал воевать за ИГ в 2015 году.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту вступления в иностранную террористическую организацию и пособничества террористической деятельности. Цискаре Тохосашвили грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.

На Ближнем Востоке Цискара Тохосашвили известен как эмир Иса. Он участвовал в террористической деятельности и ведении боевых действий на территории Сирии и Ирака, следует из сообщения СГБ. «В течение определенного времени руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта»,— отмечается в сообщении.

В 2019 году в Киеве был задержан брат Цискары Тохосашвили — Цезарь Тохосашвили, известный в террористических кругах как Аль Бара Шишани. После он был экстрадирован в Грузию по просьбе Генпрокуратуры страны. Ему назначен длительный тюремный срок по аналогичным обвинениями.

В 2014–2015 годах сотни чеченцев-кистинцев из Панкисского ущелья уехали воевать за «Исламское государство». Против них в Грузии возбуждены уголовные дела, и большинство не решаются вернуться на родину.

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...