Сотрудника «Водоканала» задержали по подозрению в получении взятки

В Санкт-Петербурге задержали специалиста по управлению имуществом городского «Водоканала» и предпринимателя по уголовному делу о взятке. Об этом сообщили 8 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По данным следствия, сотрудник «Водоканала» знал, что одна из организаций ведет монтаж узла учета на водопроводном вводе в строящемся нежилом здании на Ново-Александровской улице. Через посредника он потребовал у предпринимателей взятку в размере 200 тыс. руб., пообещав взамен закрыть глаза на выявленные нарушения и подписать документы приемки работ.

Специалисту «Водоканала» уже предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. С предпринимателя взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, расследование уголовного дела продолжается.

Днем «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти задержали председателя комитета по ТЭК Ленобласти Юрия Андреева.

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