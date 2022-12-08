Белоруссия исключит евро из валютной корзины и нарастит долю российского рубля

Национальный банк Белоруссии с 12 декабря исключит евро из перечня иностранных валют, входящих в валютную корзину. Доля российского рубля, наоборот, увеличится с 50% до 60%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В пресс-релизе нацбанка отмечается, что в 2022 году увеличился объем внешней торговли Белоруссии со странами ЕАЭС, прежде всего Россией, а также Китаем. Одновременно при осуществлении внешнеэкономических платежей происходит расширение использования нацвалют торговых партнеров.

Тем не менее на фоне введения санкций и последующего сокращения товарооборота со странами Евросоюза (ЕС) расчеты в евро уменьшились, а объем сделок с российским рублем увеличился. Поэтому белорусский нацбанк решил изъять евро из валютной корзины и увеличить долю российского рубля.

Таким образом, удельный вес валют при расчете стоимости корзины устанавливается на следующих уровнях: для российского рубля — 60%, доллара США — 30%, китайского юаня — 10%, следует из материалов регулятора.

При этом проведение торгов евро на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основе кросс-курса евро к доллару США.

С октября 2020 года ЕС постепенно вводит санкции в отношении Белоруссии. Ограничительные меры были приняты после президентских выборов в августе 2020 года, по результатам которых победил Александр Лукашенко. Власти Германии, Словакии, Литвы, Эстонии, Латвии, Украины и США не признали господина Лукашенко избранным президентом.

После начала военной операции России на Украине западные государства начали вводить санкции против Москвы. Действие этих санкций, в том числе касающихся финансовой сферы, зачастую распространяется и на Минск.

Милена Костерева