В 2023 году в Петербурге появится три площадки для выгула и дрессировки собак

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в трех районах Санкт-Петербурга в следующем году построят новые площадки для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Площадки появятся на Яхтенной улице у дома № 28 в Приморском районе, на пересечении улиц Нестерова и Зверинской в Петроградском районе и у дома № 21 на Среднем проспекте В.О. в Василеостровском районе.

Губернатор Александр Беглов отметил, что наличие таких площадок создает комфортные и безопасные условия не только для самих владельцев собак, но и для остальных горожан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы заплатили почти 300 тыс. рублей с начала года за выгул собак без намордников.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте