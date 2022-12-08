На Кубани назначили председателей Хостинского и Щербиновского районных судов

В Краснодарском крае на должность Хостинского районного суда Сочи назначена Ирина Власенко, Щербиновского районного суда — Виктория Квитковская. Соответствующий указ президента РФ о новых назначениях опубликован на портале правовой информации.

Ирина Власенко родилась в 1980 году. Имеет высшее юридическое образование. Впервые судьей Хостинского районного суда Сочи она была назначена указом президента РФ в 2008 году на трехлетний срок. Новым назначением на должность в 2011 году были отменены ограничения срока полномочий судьи. В 2016 году новым указом президента был определен шестилетний срок полномочий судьи Власенко.

Виктория Квитковская ранее занимала пост судьи Ейского городского суда Краснодарского края.

Зампредседателя Армавирского городского суда станет Галина Съемщикова. В регионе назначены пять судей городских и районных инстанций.

Анастасия Донскова

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