В Краснодарском крае назначили новых районных судей

Указом президента РФ в Краснодарском крае назначили пятерых судей районных и городских судов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Судьей Ленинского городского суда Краснодара станет Даниил Мотько. Судьей Горячеключевского городского суда назначен Олег Черников, Центрального районного суда Сочи — Инна Куц, Динского районного суда — Анна Щелочкова. В Крыловском районе должность судьи займет Дмитрий Кочаков.

На должность председателя Хостинского районного суда Сочи назначена Ирина Власенко. Председателем Щербиновского районного суда станет Виктория Квитковская. Должность зампредседателя Армавирского районного суда займет Галина Съемщикова.

Анастасия Донскова

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