Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Речная переправа «Самара — Рождествено» работает до пристани «Подголятино»

С 8 декабря 2022 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Рождествено». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Шесть раз в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 06:00 (MSK+1), 10:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1) и 19:00 (MSK+1). В 8:00 (MSK+1) и 16:00 (MSK+1) организованы отдельные рейсы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 45 мин после отправления из Самары.

Продажа билетов из пристани «Подголятино» и с Прорана с 8 декабря будет осуществляться кассирами непосредственно на теплоходах «Ом». Продажа билетов из Самары будет осуществляться в здании речного вокзала.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов. На Проран судно будет заходить носом к берегу.

Ранее сообщалось, что грузовая переправа «Самара — Рождествено» приостанавливает работу до весны.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...