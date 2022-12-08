Речная переправа «Самара — Рождествено» работает до пристани «Подголятино»

С 8 декабря 2022 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Рождествено». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Шесть раз в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 06:00 (MSK+1), 10:00 (MSK+1), 14:00 (MSK+1) и 19:00 (MSK+1). В 8:00 (MSK+1) и 16:00 (MSK+1) организованы отдельные рейсы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 45 мин после отправления из Самары.

Продажа билетов из пристани «Подголятино» и с Прорана с 8 декабря будет осуществляться кассирами непосредственно на теплоходах «Ом». Продажа билетов из Самары будет осуществляться в здании речного вокзала.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов. На Проран судно будет заходить носом к берегу.

Ранее сообщалось, что грузовая переправа «Самара — Рождествено» приостанавливает работу до весны.

Андрей Сазонов