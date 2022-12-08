В Новороссийске дело жительницы, ударившей ножом супруга в день свадьбы, передали в суд

Прокуратура Новороссийска направила в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы, ударившей супруга ножом в день свадьбы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 22 октября текущего года 38-летняя гражданка заключила брак с 43-летним мужчиной. Супруги решили отпраздновать событие дома распитием алкоголя. В процессе между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Мужчина вышел на балкон. В это время подозреваемая ударила его ножом в спину, причинив мужчине опасную травму. Женщина, совершив нападение, ушла в гости к знакомым. Скорую пострадавшему вызвала его мать. Мужчина провел в больнице несколько недель.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия). Позднее она полностью раскаялась в содеянном. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суд рассмотрит материалы уголовного дела для принятия дальнейшего решения.

Анастасия Донскова

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