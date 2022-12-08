Жительница Новороссийска ударила супруга ножом в день свадьбы

В Новороссийске направили в суд материалы уголовного дела, возбужденное в отношении местной жительницы, ударившей супруга ножом в день свадьбы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, 22 октября текущего года женщина заключила брак с 43-летним местным жителем. Вечером молодожены решили отпраздновать событие и стали распивать спиртное. Между супругами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Позднее мужчина вышел на балкон, чтобы успокоиться, и присел на диван спиной ко входу в квартиру.

«В этот момент супруга, подойдя сзади, нанесла ему удар кухонным ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения. После чего, оставив супруга в квартире, отправилась в гости к знакомым»,— говорится в сообщении.

Скорую помощь вызвала мать пострадавшего. Медики доставили мужчину в больницу, где он провел несколько недель. Его супруга дала признательные показания и раскаялась в содеянном. В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Материалы уголовного дела переданы в суд. В случае доказательства вины жительницы Новороссийска ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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