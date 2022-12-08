В Кремле заявили об угрозе террористических атак Украины на Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские силы продолжают линию по организации террористических актов в Крыму. Об этом сообщает «Ъ».

В данных условиях Россия принимает эффективные меры по противодействию угрозе, как отметил господин Песков. Ранее власти Севастополя сообщили о трех беспилотниках, сбитых системами ПВО в акватории Черного моря в районе города. Кроме того, сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Севастополя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

Дополнительные меры защиты нефтеперерабатывающих предприятий будут приняты на юге РФ в связи с позицией Украины по организации терактов.

Анастасия Донскова

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