Для ликвидации гололеда в Ростове израсходовано 400 т реагентов

В Ростове-на-Дону для уборки наледи на проезжих и пешеходных участках улиц израсходовано 400 т реагентов, сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожники используют пескопасту и бионорд. На особо опасных участках дорог дежурство несут 68 специальных машин. Ледяную корку с тротуаров убирают более 500 дворников. Еще 163 ед. техники задействованы в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Обработкой придомовых территорий занимается около 1 тыс. дворников, привлеченных управляющими компаниями.

Ранее сообщалось, что гололед сохранится на дорогах Ростова до 10 декабря.

Анастасия Назарова