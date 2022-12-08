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Для ликвидации гололеда в Ростове израсходовано 400 т реагентов

В Ростове-на-Дону для уборки наледи на проезжих и пешеходных участках улиц израсходовано 400 т реагентов, сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожники используют пескопасту и бионорд. На особо опасных участках дорог дежурство несут 68 специальных машин. Ледяную корку с тротуаров убирают более 500 дворников. Еще 163 ед. техники задействованы в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Обработкой придомовых территорий занимается около 1 тыс. дворников, привлеченных управляющими компаниями.

Ранее сообщалось, что гололед сохранится на дорогах Ростова до 10 декабря.

Анастасия Назарова

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