Путин назвал героями всех участников спецоперации

Президент России Владимир Путин провел в Кремле мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, на котором вручил награды участникам спецоперации. Во время вступительного слова президент заявил, что как для него, так и для всех граждан РФ все «бойцы на передовой» являются героями. По мнению президента, военнослужащие после возвращения из зоны боевых действий также заслуживают к себе отношения как к героям.

«Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи»,— обратился с речью к военнослужащим Владимир Путин.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой»,— сказал президент.

По словам Владимира Путина, на Украине российские военнослужащие отстаивают право России «самостоятельно определять свою судьбу», а также защищают жизнь и достоинство россиян. «Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу»,— отметил президент.

В завершение он подчеркнул, что родина — это не просто территория, но прежде всего люди. Их защиту президент назвал великой миссией. «Чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высшими смыслами и высшими идеалами преданности своему народу»,— сказал он.

Владимир Путин называл героями участников боевых действий на Украине и 25 ноября, во время встречи с матерями военнослужащих.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников