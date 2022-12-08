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ВТБ в Самарской области на четверть увеличил выдачи автокредитов

В ноябре текущего года в Самарской области ВТБ оформил 130 автокредитов на 114 млн руб. Это на 25% больше, чем в октябре, сообщает пресс-служба банка.

С начала года кредитная организация предоставила жителям региона 1070 займов на покупку автомобилей на общую сумму более 900 млн руб. Средний чек автокредита в регионе составил 881,6 тыс. руб., что на 22% выше, чем в октябре.

Ранее сообщалось, что Lada остается самой популярной маркой автомобиля при выдаче автокредитов. По данным ВТБ, на ее долю приходится 60% кредитных сделок. Общая доля российских марок в выдачах достигла почти две трети.

Евгений Чернов

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