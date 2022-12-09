Интрига на всех парах

На чемпионате мира по футболу в Катаре дело дошло до матчей, в которых на кону стоит возможность побороться за его награды. В сегодняшних четвертьфиналах бразильцы встречаются с хорватами, а аргентинцы с голландцами, в завтрашних — португальцы с марокканцами, а французы с англичанами. И все эти пары, включая те, в которых есть формальный фаворит, до краев наполнены разного рода интригующими моментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забивший на катарском чемпионате мира уже пять голов Килиан Мбаппе — это, возможно, главная проблема для английской сборной в четвертьфинале первенства

Фото: Jean Catuffe / Getty Images Забивший на катарском чемпионате мира уже пять голов Килиан Мбаппе — это, возможно, главная проблема для английской сборной в четвертьфинале первенства

Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Бразилия—Хорватия

Пятикратные чемпионаты мира на катарском первенстве очень похожи на команду, которая готова взять шестой титул: безумно гармоничный состав и безумно гармоничная игра, в которой прагматизм удачно сочетается с романтикой и легкостью, легкая дорога к четвертьфиналу — с досрочно заработанной путевкой в play-off и не потребовавшим исключительного напряжения матчем стартового раунда с корейцами. Соблазн разглядеть в бразильцах будущих обладателей золота очень велик, как и соблазн считать хорватов обреченными на поражение в столкновении с Неймаром, Ришарлисоном, Лукасом Пакетой, Каземиру и прочими так замечательно сыгравшимися друг с другом бразильскими футболистами.

Но не все, видимо, так просто, потому что проецировать на этот четвертьфинал предыдущие катарские выступления сборной Бразилии, видимо, все-таки совсем неправильно. Если уж сравнивать хорватов с каким-то из обыгранных ею оппонентов, то точно не с сербами и корейцами. Те по стилистике были словно заточены под то, чтобы с ними эффектно разбирался этот бразильский вариант: любят футбол отрытый, оставляют много пространства для разгона атак. У хорватской команды в Катаре немало очевидных слабостей, но есть и очевидный козырь — треугольник из Луки Модрича, Матео Ковачича и Марцело Брозовича, который как раз тот участок, где созревают бразильские угрозы, превращает в минное поле: шаг в сторону — взрыв.

В структурном, что ли, плане из тех, кому довелось пересечься в Катаре со сборной Бразилии, ближе всех к хорватам по набору свойств были тоже ставящие на плотность швейцарцы. И с ними бразильцы жутко мучились почти полтора часа, прежде чем забили единственный гол.

А еще, разумеется, нельзя забывать о фантастическом хорватском упрямстве. В 2018 году — три подряд выигрыша в play-off по дороге к финалу российского чемпионата мира в матчах, не уложившихся в основное время, в 2022-м — продолжение серии в 1/8 финала против японцев. Она просто идеально описывает характер сборной Хорватии, для которой режим выживания превратился в нечто абсолютно естественное.

Нидерланды—Аргентина

Этот четвертьфинал — тот случай, когда обе команды, видимо, одинаково неудобны друг для друга. И дело, конечно, не столько в том, что у одной есть гениальный и безумно мотивированный Лионель Месси, а у второй есть тренер Луи ван Гал с его колоссальным опытом, который в своей жизни тысячу раз находил способы нейтрализовать футбольных гениев, и не в прочих деталях, а в чем-то более глобальном.

Стихия сборной Нидерландов в ее довольно специфической катарской инкарнации: терпеливый — либо через ожидание в защитной стойке, либо через множество на первый взгляд не грозящих бедой передач, как было в случае с первым голом в ворота американцев в 1/8 финала, либо через фланговые подключения — поиск свободных зон в тылах противника. А Мемфис Депай, Коди Гакпо, Дензел Дюмфрис умеют внедряться в них, может быть, лучше, чем кто-либо на нынешнем чемпионате. При этом аргентинцев выманивать на себя будет, видимо, проще, чем ту же сборную США, которая признавала голландский авторитет и сама играла с опаской. А оборона аргентинской команды, даже прибавившей после нежданного проигрыша саудовцам, все равно остается элементом подозрительным. Своего Виргила ван Дейка у нее нет.

Стихия сборной Аргентины — это напор. Но не беспощадный, в лоб, а с выдумкой. А всегда четко следовавшая своему генеральному плану голландская команда задачи такого уровня, какие будут ставить перед ней Лионель Месси, Хулио Альварес, Энцо Фернандес, в Катаре еще не решала. При этом, когда, скажем, эквадорцы и американцы, пусть на коротких отрезках, надавливали на голландцев, избавившись от монотонности, те испытывали серьезные проблемы. Ван Дейк не помогал.

Португалия—Марокко

Вот несколько любопытных цифр. В тех четырех матчах чемпионата мира, что предшествовали четвертьфиналу, сборная Марокко забила всего четыре мяча. При хорошей реализации, потому что трендовый сейчас коэффициент xG (это так называемые ожидаемые голы) еще скромнее — 3,08. В этих матчах она нанесла 30 ударов по воротам, в цель попали лишь десять. Средний процент владения мячом у марокканцев — 32,8%. По всем этим показателям остальные участники четвертьфинальной стадии превосходят их на голову. А, например, у голландцев, за владением не гоняющихся, оно все равно зашкаливает за 50%.

Но едва ли найдется кто-то, кто без колебаний предположит, что суббота будет последним днем марокканской команды на чемпионате мира. Слишком яркие впечатления оставила их игра, которая ни на групповом этапе, в том числе в матчах с хорватами и бельгийцами, ни в 1/8 финала с испанцами не давала никаких поводов вносить ее в список шальных, случившихся благодаря обстоятельствам прорывов. В марокканском кейсе не менее актуальны и иные цифры. Допустим, единица, обозначающая число пропущенных сборной Марокко голов от сборных с могучей атакой. Причем забила она сама себе и в тот момент, когда выигрывала у канадцев с разницей в два мяча.

Игра Софьяна Амрабата, Ашрафа Хакими, Нусера Мазрауи, Наифа Агерда в этой многослойной, как пирог, марокканской обороне — тема, на которую уже можно писать целое исследование. А безудержный оптимизм тем, кто переживает за португальскую сборную, перед сражением с ней может дарить разве что тот факт, что в 1/8 финала она эффектно разобралась с казавшимися примерно такими же цепкими, трудолюбивыми и дисциплинированными, как марокканцы, швейцарцами. Хотя этих людей наверняка больше волнует вопрос насчет того, каким будет португальский состав в четвертьфинале. Неужели тренер Фернанду Сантуш снова обойдется без Криштиану Роналду, а заодно Жуана Канселу с Рубеном Невешем, раз уж у дублеров, подменявших их в матче со сборной Швейцарии, получилось так хорошо, а у Гонсалу Рамуша, автора хет-трика,— хорошо фантастически?!

Англия—Франция

Матч с самой шикарной «вывеской» четвертьфинальный раунд приберег на десерт — чтобы насладиться им как следует. Понятно, что, прикидывая шансы соперников-гигантов, каждый из которых убедил в том, что заслуживает охоты за наградами, нужно принимать во внимание тьму-тьмущую разных нюансов. И жаркий спор по поводу того, какой важнее, едва ли завершится к началу встречи.

Но один аспект явно заслуживает упоминания отдельного. Многое в этом матче, вероятно, решится на флангах. Фланги — это, к примеру, наиболее уязвимые зоны во французской обороне. Относительно уязвимые, естественно, но все матчи сборной Франции в Катаре, в том числе внешне без особого труда выигранный у поляков в стартовом раунде play-off, подтверждали такое наблюдение. Тео Эрнандес слева не так уж редко фальшивит, и его поединок с резким Букайо Сако обещает быть жутко сложным. А для играющего справа Жюля Кунде позиция крайнего защитника — «непрофильная», и это бросается в глаза. Кунде явно гораздо комфортнее в центре, где в приоритете не скорость, а чтение игры и умение начинать атаки передачами, а не рывками.

Но во флангах заключена еще и львиная доля мощи французского нападения. Речь прежде всего о Килиане Мбаппе с его «ареалом обитания» чуть левее центра. Надо полагать, что Мбаппе — головная боль для английского тренера Гарета Саутгейта, которую, правда, немного облегчает наличие в его распоряжении футболиста, который привык играть справа в защите, отличается исключительной цепкостью и выглядит буквально эталонным оружием против реактивного француза. Тем более что у Кайла Уокера есть довольно свежий опыт вполне успешного противостояния Мбаппе. В прошлом году он закрыл его в полуфинале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» пропустил в двух встречах с ПСЖ лишь один гол.

Котировки букмекерской конторы Winline На исход матчей 1/4 финала Хорватия Бразилия 5,40 1,17 Нидерланды Аргентина 2,31 1,65 Марокко Португалия 3,45 1,33 Англия Франция 2,11 1,76 На победу в чемпионате мира Бразилия 2,75 Франция 5,00 Англия, Аргентина, Португалия 7,00 Нидерланды 15,00 Марокко 30,00 Хорватия 34,00

Алексей Доспехов