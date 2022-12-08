Международная федерация волейбола не выплатит России компенсацию за отмену чемпионата мира

Компенсация за отмену чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября, не будет выплачена российской стороне Международной федерацией волейбола (FIVB). Как заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко, согласно договору, FIVB должна была выплатить России $20 млн.

«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору… Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила, $20 млн должны вернуться»,— рассказал господин Яременко ТАСС.

По его данным, позже FIVB сменила позицию относительно причины отмены чемпионата в России, из-за чего российская сторона может оказаться виновной в переносе турнира. «Теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на пятнадцать, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили»,— рассказал собеседник агентства.

Россия утратила право на проведение чемпионата мира по волейболу в нынешнем году из-за начала боевых действий на Украине, соревнования должны были проходить в десяти городах страны. Чемпионат был перенесен в Польшу и Словению. ВФВ в связи с отменой турнира подала иск в гражданский суд Швейцарии с требованием взыскать $80 млн компенсации с FIVB.

Андрей Сапожников