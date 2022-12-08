«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения югорского поселка

В Ханты-Мансийском автономном округе завершился плановый ремонт отпайки «Ун-Юган» от высоковольтной ЛЭП «Картопья – Вандмтор». Линия электропередачи участвует в энергоснабжении поселка Унъюган.



Энергетики «Россети Тюмень» заменили на ЛЭП более 2 км провода, 400 метров грозотроса и 150 изоляторов. Также на линии установили две опоры увеличенных габаритов. Новые двадцатиметровые конструкции устойчивы к смене температур и отличаются высокой коррозионной стойкостью. Важно, что плановый ремонт прошел без ограничения электропитания: для этого специалисты перевели энергоснабжение потребителей на резервные схемы. Стоимость работ составила почти 1,5 млн рублей.

В поселке Унъюган, который питает высоковольтная ЛЭП, функционируют несколько социально значимых объектов – 3 детсада, 2 школы, учреждения дополнительного образования, больница, производственные предприятия. В самом населенном пункте проживает почти 5 тысяч человек. Выполненный энергетиками ремонт позволил значительно повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей.