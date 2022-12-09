Сегодня исполняется 78 лет директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пиотровский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Пиотровский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор компании СИБУР, советник директора ГМИИ имени Пушкина Михаил Карисалов:

— Уважаемый Михаил Борисович! Хочу искренне поздравить Вас с днем рождения! Вы — человек, который не просто внес громадный вклад в сохранение и приумножение культурного наследия России, но и сам стал неотъемлемой частью великой русской культуры. Вы — мост между эпохами и поколениями, проводник в мир прекрасного и неизведанного для каждого из нас. Благодаря Вам люди стремятся к познанию нового, погружению в глубины искусства и искреннему следованию заданным ориентирам. Желаю Вам здоровья и сил в непростой, но очень важной и, убежден, увлекательной миссии по развитию Эрмитажа как культурного центра мирового значения.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»